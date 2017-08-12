Van Persie bitmiş durumda! En büyük zaaf...

Volkan'ın yediği hatalı gol için neler söyleyeceksiniz?

Volkan'ın çok ciddi bir özgüven sorunu var. Kameni kenarda olunca hata yapmak istemiyor ve bu daha da çok hata yapmasına neden oluyor. Hazırlık maçlarının başından beri bu durum böyle. Gerçek Volkan bu değil. Bir süre dinlenip kendine gelmeli.

Fenerbahçe'de iyi taraflar nelerdi?

Hücuma geçen yıla göre çok daha iyi çıkıyorlar. Valbuena basketboldaki oyun kurucular gibi takımı yönlendiriyor. Sloukas'tan daha iyi oyun kuruyor diye bir espri yapsak hata yapmış olmayız.

Fenerbahçe'nin zaafları neler?

Van Persie...Tek kelime ile en büyük zaaf o. Bitmiş durumda. Ne iki mücadelelerde başarılı ne top kullanmakta.