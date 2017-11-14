Van Persie bir hafta daha idmana çıkmayacak

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'de son dakika gelişmesi... Antrenmanlara çıkması beklenen yıldız oyuncunun kendini iyi hissetmemesi nedeniyle bir hafta daha idmana çıkmayacağı öğrenildi.
Sarı Lacivertliler'de soru işareti olarak kalan ve idmanlara bir türlü katılamayan 34 yaşındaki futbolcu, teknik heyetle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Van Persie kendinisini iyi hissetmediğini ve bir hafta daha dinlenmesi gerektiğini söyledi.
Oyuncunun bu tavrı üzerine yönetimin nasıl bir karar vereceği beklenirken yönetici Ali Yıldırım, kendisinden çok büyük beklentileri olduğunu belirtmişti.