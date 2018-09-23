Van Persie, Advocaat'ı üzdü
Feyenoord, Fenerbahçe'nin eski forvet oyuncusu Van Persie'nin 87. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'ın takımı Utrecht'i 1-0 yendi.
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Feyenoord, Robin van Persie'nin golüyle Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Utrecht'i 1-0 yendi.
Eredivisie'nin 6. haftasında Feyenoord, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Dick Advocaat'la ilk maçına çıkan Utrecht'i konuk etti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin 87. dakikada attığı kafa golüyle Feyenoord sahadan 1-0 galip ayrıldı. Van Persie, attığı bu golle Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Advocaat'a ilk maçında mağlubiyet yaşattı.
Deneyimli santrfor, ligde şu ana kadarki tüm maçlarda görev yaparken, attığı gol sayısını 5'e çıkardı. Bu sonuçla Feyenoord, puanını 13'e yükseltti. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Utrecht ise 5 puanda kaldı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle