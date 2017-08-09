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Van der Wiel idmana çıkmadı

Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Hürriyet Haber
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 Özel maçta Cagliari Calcio'yu 1-0 yenen Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yer almadı. Ağrısı bulunan Salih Uçan dinlendirilirken, Cagliari maçından sonra adalesinde ağrı hisseden Van der Wiel de çalışmada yer almadı. Diğer futbolcular ise antrenmanda 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaptı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Ersan bu akşam dünya evine girecek ve takım arkadaşları da idman sonunda düğüne katılacak. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Van der WielFenerbahçeidman
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