Van der Wiel Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra kısa süreliğine affedilen yıldız oyuncu, sessiz sedasız takımdan ayrıldı.

Gregory Van der Wiel'e, kadro dışı kalmasına rağmen Aykut Kocaman tarafından bir şans daha verilse de Hollandalı bunu değerlendiremeyerek gözden düştü.

Fenerbahçe'nin sorunlu yıldızı Van der Wiel, İstanbul'dan ayrıldı. Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahat edeceği uçağın fotoğrafını paylaşarak 'bye' yazdı.

Yıldız oyuncu, Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralandı.



Mauricio Isla transferiyle, Fenerbahçe ile Cagliari arasında atılan dostluk köprüleri, hazırlık maçıyla devam etmişti. Bir süredir görüşmeler yapan iki kulüp, Van der Wiel'in transferinde anlaşmaya vardı ve Sarı Lacivertliler, Hollandalı oyuncuyu Cagliari'ye kiralık olarak verdi.