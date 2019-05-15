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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, DHA
15.05.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 3. Lig play-off finalinde!

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Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 3. Lig play-off finalinde!

TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Karşıyaka’yı 2-1’lik skorla mağlup etti ve adını TFF 3. Lig play-off finaline yazdırdı.

Stat. Van Atatürk

Hakemler: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xx, Batuhan Er xxx (Emre Toptan dk. 89 ?), Emrah Tacir xx (Burçak Özkanca dk. 90+2 ?), Serdar Cansu xxx, Samet Cantürk xxx, Oktay Aydın xx, Güney Tutcuoğlu xxx, Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx (Umut Koray Öz dk. 61 xxx), Yakup Demir xxx
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey x, Mustafa Aşan x (Görkem Ali Kınay dk. 84 ?), Arif Cılak x, Doğukan İnci x, Harun Atalay x (Mustafa Değirmenci dk. 46 xx), Hakan Kuş x, Metin Peker x, Onur Kıntaş x (Mahir Aydın dk. 87 ?), Anıl Çıracı x, Muhammet Fatih Öztekin x
Teknik Direktör: Mesut Toros

Sarı Kartlar: Emrah Tacir, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş (Van Büyükşehir Belediyespor), Arif Cılak, Muhammet Öztekin (Karşıyaka)

Goller: Batuhan Er (dk. 27), Umut Koray Öz (dk. 67) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Değirmenci (dk. 52) (Karşıyaka)

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Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 3. Lig play-off finalinde

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