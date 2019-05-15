Van Büyükşehir Belediyespor, TFF 3. Lig play-off finalinde!
TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Karşıyaka’yı 2-1’lik skorla mağlup etti ve adını TFF 3. Lig play-off finaline yazdırdı.
Stat. Van Atatürk
Hakemler: Turgut Doman xx, Gürcan Dönmez xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xx, Batuhan Er xxx (Emre Toptan dk. 89 ?), Emrah Tacir xx (Burçak Özkanca dk. 90+2 ?), Serdar Cansu xxx, Samet Cantürk xxx, Oktay Aydın xx, Güney Tutcuoğlu xxx, Barış Gök xxx, Barış Sağır xxx (Umut Koray Öz dk. 61 xxx), Yakup Demir xxx
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Karşıyaka: Erdoğan Açar x, Cenk Özbey x, Mustafa Aşan x (Görkem Ali Kınay dk. 84 ?), Arif Cılak x, Doğukan İnci x, Harun Atalay x (Mustafa Değirmenci dk. 46 xx), Hakan Kuş x, Metin Peker x, Onur Kıntaş x (Mahir Aydın dk. 87 ?), Anıl Çıracı x, Muhammet Fatih Öztekin x
Teknik Direktör: Mesut Toros
Sarı Kartlar: Emrah Tacir, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş (Van Büyükşehir Belediyespor), Arif Cılak, Muhammet Öztekin (Karşıyaka)
Goller: Batuhan Er (dk. 27), Umut Koray Öz (dk. 67) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Değirmenci (dk. 52) (Karşıyaka)
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