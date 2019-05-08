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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.05.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Valverde'den 'ayrılık' açıklaması!

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Valverde'den 'ayrılık' açıklaması!

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, tarihi hezimetin ardından konuştu...

Liverpool karşısında hezimete uğrayan Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, maç sonunda taraftarlarından özür diledi. "Çok acı verici bir olayı üst üste 2.kez yaşıyoruz. 4-0 yenildiğinizde bunun özrü olmaz ama bunun için bize destek veren herkesten özür diliyorum, bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.

Liverpool taraftarının takımına çok büyük destek verdiğini söyleyen Valverde, "İlk golden sonra baskıları daha da arttı, özellikle 2. golden sonra tamamen dağıldık, geri dönemedik. 4. gol ise ben dahi herkes için sürpriz oldu. Liverpool, Premier Lig'in en iyi duran top kullanan takımı ve biz buna önlem alamadık" ifadelerini kullandı.

'AYRILIK' SORUSUNA CEVAP

Üst üste 2. kez tarihi hezimetlerle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'daki geleceği hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, " Bu sonucun beni nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Antrenör her zaman sorumluluğu almalı. Bizim için çok acı verici oldu. Özellikle taraftarlarımız bunu üst üste 2. kez yaşadı" dedi.

MESSİ'NİN PERFORMANSI DA TARTIŞILDI

İspanyol basını son dönemde formda olan Messi'nin Anfield'da hiçbir varlık gösteremediğine ve pasif bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çekti.

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Onu hiç böyle görmediniz Messi dev maçın ardından..
Onu hiç böyle görmediniz! Messi dev maçın ardından..

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Valverdeden ayrılık açıklaması

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