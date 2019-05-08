Valverde'den 'ayrılık' açıklaması!
Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, tarihi hezimetin ardından konuştu...
Liverpool karşısında hezimete uğrayan Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, maç sonunda taraftarlarından özür diledi. "Çok acı verici bir olayı üst üste 2.kez yaşıyoruz. 4-0 yenildiğinizde bunun özrü olmaz ama bunun için bize destek veren herkesten özür diliyorum, bunun üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.
Liverpool taraftarının takımına çok büyük destek verdiğini söyleyen Valverde, "İlk golden sonra baskıları daha da arttı, özellikle 2. golden sonra tamamen dağıldık, geri dönemedik. 4. gol ise ben dahi herkes için sürpriz oldu. Liverpool, Premier Lig'in en iyi duran top kullanan takımı ve biz buna önlem alamadık" ifadelerini kullandı.
'AYRILIK' SORUSUNA CEVAP
Üst üste 2. kez tarihi hezimetlerle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona'daki geleceği hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, " Bu sonucun beni nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Antrenör her zaman sorumluluğu almalı. Bizim için çok acı verici oldu. Özellikle taraftarlarımız bunu üst üste 2. kez yaşadı" dedi.
MESSİ'NİN PERFORMANSI DA TARTIŞILDI
İspanyol basını son dönemde formda olan Messi'nin Anfield'da hiçbir varlık gösteremediğine ve pasif bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çekti.
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