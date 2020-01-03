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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Valladolid 2-2 Leganes

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Valladolid 2-2 Leganes

La Liga'da 19. hafta maçında Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'da 19. hafta maçında Leganes'i konuk etti.

Valladolid'in golleri 8 ve 79. dakikalarda Enes Ünal'dan geldi. Leganes'in gollerini ise 4. dakikada Braithwaite ve 13. dakikada Mesa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Valladolid puanını 21'e yükseltti. Leganes'in puanı ise 14 oldu.

Valladolid 2-2 Leganes

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