Valladolid 2-2 Leganes

Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'da 19. hafta maçında Leganes'i konuk etti.

Valladolid'in golleri 8 ve 79. dakikalarda Enes Ünal'dan geldi. Leganes'in gollerini ise 4. dakikada Braithwaite ve 13. dakikada Mesa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Valladolid puanını 21'e yükseltti. Leganes'in puanı ise 14 oldu.

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