Valladolid 2-2 Leganes
La Liga'da 19. hafta maçında Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı maçta Leganes ile 2-2 berabere kaldı.
Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, La Liga'da 19. hafta maçında Leganes'i konuk etti.
Valladolid'in golleri 8 ve 79. dakikalarda Enes Ünal'dan geldi. Leganes'in gollerini ise 4. dakikada Braithwaite ve 13. dakikada Mesa kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Valladolid puanını 21'e yükseltti. Leganes'in puanı ise 14 oldu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle