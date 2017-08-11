Valilikten Atatürk afişi açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Ağustos'ta Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa müsabakasında uygulanacak tedbirlerin gerçekleştirilen toplantılarda görüşüldüğü belirtildi.

24 SAAT ÖNCEDEN İZİN ALINMALI

Bu kapsamda 21 Temmuz'da Türkiye Futbol Federasyonu, 27 Temmuz'da İl Spor Güvenlik Kurulu, 6 Ağustos'ta da Müsabaka Öncesi Eşgüdüm toplantılarının yapıldığı anlatılan açıklamada, stat içine pankart asma da dahil her türlü etkinlik için hazırlıkların 48 saat öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde gerçekleştirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Hazırlık sonrasında yapılan kontrolde değişiklik öngörülmesi halinde tüm hazırlıkların müsabakadan 24 saat önce sonlandırılması, bu süre sonundaki müracaatların değerlendirmeye alınmayacağına dair prensip kararı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür. Aksi hareket edenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır."