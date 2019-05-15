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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.05.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Valerie Garnier: "Hem Türkiye Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazandık"

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Valerie Garnier: "Hem Türkiye Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazandık"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Garnier, sezonun çok zor geçtiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Hem Türkiye Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu demek oluyor ki bu sezonun şampiyonuyuz. Biz Fenerbahçe'yiz." ifadelerini kullandı.

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Birsel Vardarlı Demirmen'in, Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğunu aktaran Garnier, şunları kaydetti:
"Hak ettiği bir ödülü aldı. Tüm seri boyunca inanılmaz oynadı. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu atmosferde oynamak oyuncular için de çok güzel. Onlar bizi desteklediği zaman işlerimiz daha kolay."

Ayşe Cora: "Şampiyon olmak, müthiş bir duygu"

Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Ayşe Cora, her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene bizim için iyi başlamadı. Kötü başladığımız bir sezonda şampiyon olmak, müthiş bir duygu. Türkiye Kupası'nı ve ligi şampiyon tamamladık." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Ayşe, "Çok teşekkür ediyoruz. Maç hafta içi erken saatte oynanmasına rağmen salonu doldurdular. Onların enerjisi ile şampiyon olduk. Şampiyonlukta onların da hakkı var." yorumunu yaptı.

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Valerie Garnier: Hem Türkiye Ligini hem de Türkiye Kupasını kazandık

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