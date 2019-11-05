Valencia'ya Lille'i ikinci yarıda dağıttı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille deplasmanda İspanyol ekibi Valencia'ya 4-1 mağlup oldu.
Lille, Mestella Stadı'nda oynanan maçta 25. dakikada bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Valencia'nın gollerine engel olamadı.
İspanyol ekibi ikinci yarıda bulduğu 4 golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Lille'in golü 25. dakikada Victor Osimhen atarken, Valencia'nın sayıları 66'da Parejo (pen), 82'de Adama (kendi kalesine), 84'te Kondogbia ve 90+1'de Ferran'dan geldi.
Bu sonuçla Valencia puanını 7'ye yükseltirken, son sıradaki Lille 1 puanda kaldı.
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 11'de
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Zeki 90 dakika, Yusuf ise 74 dakika görev yaptı.
İLK 11'LER
Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Garay, Gaya, Kang Lee, Kondogbia, Parejo, Cheryshev, Rodrigo, Maxi Gomez.
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Jose Fonte, Bradaric, Gabriel, André, Soumaré, Yusuf Yazıcı, Rémy, Osimhen.
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