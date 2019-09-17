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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

Valencia'lı futbolculardan kulüp yönetimine protesto

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Valencia'lı futbolculardan kulüp yönetimine protesto

İspanya'nın Valencia takımındaki futbolcular, teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alan kulüp yönetimine karşı sessiz kalma protestosu başlattı.

Valencia kulüp yönetiminin 11 Eylül'de sürpriz bir kararla teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getirmesine karşı futbolcuların tepkisi devam etti.

La Liga'da deplasmanda Barcelona'ya karşı oynanan ve 5-2 kaybedilen maçın ardından hiçbir gazeteciye konuşmayan Valencialı futbolcular, sessiz kalma eylemlerini UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde de sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam oynanacak Chelsea-Valencia maçı öncesinde dün yapılan basın toplantısına Valencia takımından hiçbir futbolcu katılmazken, yeni teknik direktör Celades tek başına gazetecilerin karşısına çıktı.

Celades, futbolcuların eylemi ile ilgili soruya "İdeal bir durum değil. Futbolcuların aldığı bir karar. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.

UEFA kuralları gereği Avrupa kupalarındaki resmi maçlardan önce bir futbolcu ve teknik direktörün basın toplantısı düzenlemesi zorunlu olurken, Valencialı futbolcuların protestosundan dolayı kulübe ceza gelmesi bekleniyor.

Valencia'ya geçen sezon Kral Kupası'nı kazandıran ve ligi 4. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan teknik direktör Toral, kulübün sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim'in kararıyla görevden alınmıştı.

Valencia taraftarı, "Toral'ın başarılı olmasına rağmen görevden alınması" nedeniyle kulüp yönetimine tepki göstermişti.

Teknik direktör Toral ise düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon Kral Kupası'nı kazandıkları için görevden alındığını savunmuştu.

Toral, "19 Temmuz'da Singapur'a gittiğimde kulüp başkanı Lim beni kupayı kazandığımız için değil, Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için tebrik etti. Nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Benim görevden alınmamın ligdeki maç sonuçlarıyla bir ilgisi olmadığı açık. Bu durumun tetikçisinin Kral Kupası'nı kazanmak olduğundan eminim. Sezon boyunca, bu kupayı reddetmek zorunda olduğumuza ilişkin doğrudan ve dolaylı mesajlar aldık." demişti.

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