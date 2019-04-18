Valencia Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final ikinci maçında Valencia, aynı zamanda La Liga'dan da rakibi olan Villarreal'i sahasında konuk edecek. İki ekip arasındaki ilk maç Valencia'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Gözler şimdi yarı final biletini alacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesinde. Peki, Valencia Villarreal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ikinci ayağı, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Turnuvada son 4'e kalacak takımlar rövanş maçlarının ardından netleşecek. Bu kapsamda Valencia ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Valencia Villarreal maçına ilişkin ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final maçları bu akşam tamamlanacak. Valencia ile Villarreal bu akşam Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı yayınlanacak.
AVANTAJ VALENCİA'DA
İki ekip arasındaki ilk maçta Valencia deplasmanda sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
La Liga'da zorlu günler geçiren Villarreal topladığı 33 puanla ligde 15. sırada bulunuyor. Valencia ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor.
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