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Valencia Üniversitesi’nden bir ilk!

Valencia Üniversitesi 64 takımın yer alacağı bir League of Legends turnuvası için harekete geçti.

Hürriyet Haber
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Üniversiteden yapılan açıklamada Beden Eğitim Bölümü öğrencileriyle başlattıkları bu uygulama ile diğer üniversitelerle rekabet edecek bir takım yaratma arzusunda oldukları belirtildi. Bu sayede aynı zamanda üniversite elektronik sporlara entegre edilecek.

Valencia Üniversitesi’nden bir ilk

Üniversite temsilcilerinden Paula Marzal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “spor çalışmalarını ve teknolojiyi birleştirmek için harika bir fırsat. Ayrıca sektör üniversiteyi tamamlayan öğrenciler için bir istihdam alanı ” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya kayıt olmak isteyenler için son tarih 7 Nisan olacak.

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