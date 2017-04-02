Valencia Üniversitesi’nden bir ilk!

Üniversiteden yapılan açıklamada Beden Eğitim Bölümü öğrencileriyle başlattıkları bu uygulama ile diğer üniversitelerle rekabet edecek bir takım yaratma arzusunda oldukları belirtildi. Bu sayede aynı zamanda üniversite elektronik sporlara entegre edilecek.

Üniversite temsilcilerinden Paula Marzal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “spor çalışmalarını ve teknolojiyi birleştirmek için harika bir fırsat. Ayrıca sektör üniversiteyi tamamlayan öğrenciler için bir istihdam alanı ” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya kayıt olmak isteyenler için son tarih 7 Nisan olacak.