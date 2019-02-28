Valencia Real Betis maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası 2018-2019 sezonu yarı final rövanş maçında, Valencia ile Real Betis takımları karşı karşıya gelecek. Kral Kupası'nın yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona, finale adını yazdıran ilk ekip olmuştu. Peki, Valencia Real Betis maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Kral Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanacak maçta Valencia ile Real Betis, final biletini almak için mücadele edecek. İki ekip arasında oynanan yarı final ilk maçı, 2-2lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte, Valencia Real Betis maçına ilişkin detaylar...
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın ardından diğer finalist takım Valencia ile Real Betis arasında 28 Şubat akşamı TSİ 23.00'da başlayacak maçta belli olacak. Sevilya kentinde oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Bu müsabakayı ülkemizde canlı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
İLK FİNALİST BARCELONA
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu. Kral Kupası'nın son 4 yıldır şampiyonu olan Barcelona, toplamda 30 kez ile bu kupaya en fazla sahip olan takım konumunda bulunuyor.
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