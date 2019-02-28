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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.02.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Valencia Real Betis maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Valencia Real Betis maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası 2018-2019 sezonu yarı final rövanş maçında, Valencia ile Real Betis takımları karşı karşıya gelecek. Kral Kupası'nın yarı final rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona, finale adını yazdıran ilk ekip olmuştu. Peki, Valencia Real Betis maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Kral Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Bu akşam oynanacak maçta Valencia ile Real Betis, final biletini almak için mücadele edecek. İki ekip arasında oynanan yarı final ilk maçı, 2-2lik eşitlikle sonuçlanmıştı. İşte, Valencia Real Betis maçına ilişkin detaylar...

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın ardından diğer finalist takım Valencia ile Real Betis arasında 28 Şubat akşamı TSİ 23.00'da başlayacak maçta belli olacak. Sevilya kentinde oynanan ilk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Bu müsabakayı ülkemizde canlı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

İLK FİNALİST BARCELONA

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 yenen Barcelona ilk finalist oldu. Kral Kupası'nın son 4 yıldır şampiyonu olan Barcelona, toplamda 30 kez ile bu kupaya en fazla sahip olan takım konumunda bulunuyor.

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