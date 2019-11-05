Valencia Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde İspanya'nın güçlü ekibi Valencia ile Fransa temsilcisi Lille karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, Valencia Lille Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun iki güçlü ekibi Valencia ile Lille bu akşam karşı karşıya gelecek. Durumu oldukça kritik olan iki ekip de üç puan için sahaya çıkacak. İşte, Valencia Lille maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Valencia ile Lille bu akşam İspanya'da karşı karşıya gelecek. TSİ: 23.00'da başlayacak mücadele, Bein Sports 4 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI
5 Kasım Salı:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
6 Kasım Çarşamba:
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
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