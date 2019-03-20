Valencia ile Hollywood devi arasında yarasa kavgası
Batman'in haklarını elinde bulunduran DC Comics'in İspanyol kulübü Valencia'nın logosundaki yarasa simgesiyle ilgili şikayetine yanıt geldi.
DC Comics'in Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı şikayetin üzerine Valencia'dan bir açıklama geldi.
Valencia kulübü logosundaki yarasa simgesinin kulübün kurulduğu 1919 yılından beri kullanıldığı belirtilerek DC Comics'in Batman'i ilk yayınladığı tarihin 1939 yılı olduğu hatırlatıldı.
Kulüp, yarasa simgesinin dünya çapında patenti olmadığını hatırlatarak "Biz göğsümüzde bu simgeyle oynarken ABD'de insanlar bizonları kovalıyordu" denildi.
DC Comics 2014 yılında da Valencia'yı benzer bir şekilde şikayet etmiş ve logodaki yarasının Batman'deki yarasaya güçlü bir biçimde benzediği savunulmuştu.
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