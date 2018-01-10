Valencia Basket Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde 10 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada yer alırken Valencia Basket, 5 galibiyet ve 11 yenilgiyle 14. durumda bulunuyor. İstanbul'daki maçta Fenerbahçe Doğuş rakibini, 79-66 yenmişti.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, İspanyol ekibi Valencia ise 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. Valencia Basket ile ilk yarıda oynanan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, 79- 66’lık skorla galibiyete uzanan taraf olmuştu.

THY Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. THY Euroleague’in 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 22.45’te Valencia Basket ile mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Euroleague’deki 4. mücadele

Fenerbahçe Doğuş ve Valencia Basket, daha önce Euroleague’de 3 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, 3 mücadeleden 2 galibiyet alırken, 1 maçtan da mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş, 2010 - 2011 sezonunda iki kez karşılaştığı Valencia Basket’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 75- 73’lük sonuçla mağlubiyete iterken, deplasmanda oynadığı maçta da 82 - 68’lik skorla mağlup oldu. Kanarya, son olarak bu sezon Euroleague’in ilk yarısında karşı karşıya geldiği Valencia’yı 79 - 66’lık sonuçla devirdi.



Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe Doğuş, Valencia Basket karşısına 3 oyuncudan yoksun olacak. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Nikola Kalinic, Baskonia maçında yaptığı smaç sonrası sakatlanan ve sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 1 ay parkede olamayacak olan Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally ve Baskonia mücadelesinde sağ ayağından sakatlanan Jan Vesely maç kadrosunda yer almayacak.