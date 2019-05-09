Valencia Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımlar netleşiyor. Yarı final ikinci maçında Valencia, İngiltere'nin köklü takımı Arsenal'i sahasında konuk edecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Valencia Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmelerinin ikinci ayağı 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu kapsamda Valencia ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İspanyol kulübü Valencia İngiltere'de 3-1 yenildiği Arsenal'ı konuk edecek. İşte, Valencia Arsenal maçına ilişkin ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final maçları tamamlanıyor. Valencia ile Arsenal bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Valencia: Neto, Paulista, Garay, Roncaglia, Cristiano Piccini, Gaya, Diakhaby, Soler, Dani Parejo, Gonçalo Guedes, Rodrigo
Arsenal: Leno, Lichtsteiner, Sokratis, Mustafi, Nacho Monreal, Lucas Torreira, Granit Xhaka, Mkhitaryan, Mesut Özil, Aubameyang
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