Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. H Grubu maçında İspanol ekibi Valencia ile Hollanda'dan Ajax karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Valencia Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Ajax, Valencia'ya konuk olacak. Ajax ilk maçında Lille'yi mağlup etmiş, Valencia'da deplasmanda Chelsea'yi yenmişti. İşte, Valencia Ajax maçı hakkında tüm merak edilen ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Valencia ile Ajax karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma BeIN MAX 2'den canlı yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle