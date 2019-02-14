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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
14.02.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Valencia 5 eksikle İskoçya'da! Celtic'in galibiyetine iddaa'da...

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Valencia 5 eksikle İskoçya'da! Celtic'in galibiyetine iddaa'da...

Sezona kötü başlasa da Rangers'ın puan kayıplarıyla 6 puan farkla İskoçya'nın zirvesinde bulunan Celtic, 5 eksikle Glasgow'a gelen Valencia'yı konuk ediyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Celtic

- İskoçya'da ligin zirvesinde bulunan Celtic'te 6 isim sakat!

- Kieran Tierney, Olivier Ntcham, Filip Benkovic, Tom Rogic, Eboue Kouassi ve Anthony Ralston kadroda yok. Hastalığı bulunan Jozo Simunovic ise iyileşti, kamp kadrosunda yer aldı.

- 2019 yılı içerisinde oynadıkları 7 resmi maçı da kazandılar, kalelerinde hiç gol görmediler!

En Çok Oynanan Bahis
  • 488Celtic - Valencia
    3
    2,5Üst
    1,95
    9784kez oynandı
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Valencia

- Santi Mina ve Gabriel Paulista'nın sakatlıkları sürerken, listeye Rodrigo Moreno ile Jose Gaya da eklendi.

- Tecrübeli savunmacı Facundo Roncaglia ise cezalı.

- Son 3 resmi maçından beraberlikle ayrılan Valencia, deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçta ise sadece 1 kere kazanabildi. (3 beraberlik - 5 mağlubiyet)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Galatasaray-Benfica TEK MAÇ iddaa tahminleri - 14 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 14 Şubat Perşembe iddaa programında yer alan "Galatasaray-Benfica" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Galatasaray-Benfica" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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