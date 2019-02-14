Valencia 5 eksikle İskoçya'da! Celtic'in galibiyetine iddaa'da...
Sezona kötü başlasa da Rangers'ın puan kayıplarıyla 6 puan farkla İskoçya'nın zirvesinde bulunan Celtic, 5 eksikle Glasgow'a gelen Valencia'yı konuk ediyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- İskoçya'da ligin zirvesinde bulunan Celtic'te 6 isim sakat!
- Kieran Tierney, Olivier Ntcham, Filip Benkovic, Tom Rogic, Eboue Kouassi ve Anthony Ralston kadroda yok. Hastalığı bulunan Jozo Simunovic ise iyileşti, kamp kadrosunda yer aldı.
- 2019 yılı içerisinde oynadıkları 7 resmi maçı da kazandılar, kalelerinde hiç gol görmediler!
- Santi Mina ve Gabriel Paulista'nın sakatlıkları sürerken, listeye Rodrigo Moreno ile Jose Gaya da eklendi.
- Tecrübeli savunmacı Facundo Roncaglia ise cezalı.
- Son 3 resmi maçından beraberlikle ayrılan Valencia, deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçta ise sadece 1 kere kazanabildi. (3 beraberlik - 5 mağlubiyet)
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