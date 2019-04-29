Valbuena'nın sözleşmesi uzadı mı? İşte yanıtı...
Fenerbahçe’de geçen sezon ve bu sezonun yıldızı Mathieu Valbuena’nın sözleşmesinin, oynadığı maç sayısına göre otomatik olarak uzayıp uzamadığı tartışma konusu hâline geldi.
Kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransız futbolcunun sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesinin herhangi bir madde etkisiyle otomatik şekilde uzamadığı öğrenildi.
Tarafların 2018-2019 sezonu bitiminde tekrar masaya oturacağı ve bu konuyu bir kez daha değerlendireceği, iki taraf için de uygun görüldüğü takdirde yola devam edileceği ifade edildi.
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Valbuena Fenerbahçe'ye Fransa Ligue 1'den transfer olmuştu...
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