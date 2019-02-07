Valbuena'nın Moses tedirginliği!
Forma rekabetinde Dirar ve Ayew’in gerisinde kalan Mathieu Valbuena için ilk 11 artık daha da uzak görünüyor.
Yeni transfer Victor Moses, rekabete hızlı bir giriş yaptı. Nijeryalı yıldız, Göztepe maçında oyuna sonradan dahil olup çok şık bir gol attı. Moses’ın da ilk 11’i zorlamasıyla birlikte, Valbuena yedek kulübesinin müdavimi olabilir.
Benzia’nın liste dışında kalmasının ardından Ersun Yanal, Marsilya günlerindeki gibi Fransız öğrencisini forvet arkasında kullanabilir.
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