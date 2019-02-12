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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.02.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Valbuena'dan Yanal sözleri: "Hocam beni oynattığında..."

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Valbuena'dan Yanal sözleri: "Hocam beni oynattığında..."

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit’i 1-0 mağlup etmesinin ardından Fransız futbolcu Mathieu Valbuena yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Valbuena, "Farklı bir kulvarda bir karşılaşmaya çıktık. Hepimiz ligde zorlu dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Ligde nasıl bir durumda olduğumuzun farkındayız. Avrupa’da iyi bir yolda devam etmek istiyoruz. Ligdeki gidişatı değiştirebilmek için de buna ihtiyacımız var. Bu akşam iyi bir takımla mücadele ettik. Karşımızda Avrupa’da her zaman iyi işler yapmış bir takım vardı. Bizim için kazanmak gerçekten son derece güzel oldu. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum ama bu turun sadece ilk bölümü bitti. Oraya gidip turu almamız gerekiyor. Rövanş maçına çıkmadan önce tek düşüncemiz o olacak. İyi bir skor aldığımızı düşünüyorum. En önemlisi de bu akşam gol yemedik" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile aralarında çok profesyonel bir ilişki olduğunu vurgulayan Valbuena, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Hocamızla çok profesyonel bir ilişkimiz var. Takımım için daha fazla top oynamak istiyorum ama hayatın gereklikleri bunlar. Hayatın içerisinde böyle şeyler var. Ama ben antrenmanlarda her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocam beni çağırıp oynatmak istediğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Bu akşam hocamız da bana güvenebileceğini görmüştür. Her zaman takımın hizmetinde olan bir oyuncuyum. Kendimi de saha içerisinde çok iyi hissettim. Takım da kazandı ve en önemlisi de buydu. Takımın kazanmasını her şeyden daha çok istiyorduk. Keyif aldığımı herkesin gördüğünü düşünüyorum. Sahadayken son derece mutlu oluyorum."

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"Fenerbahçe istediği oyunu rakibine kabul ettirecek"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yanal sonuçtan mutlu olduklarını söylerken, tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
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