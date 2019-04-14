Valbuena'dan olay paylaÅŸÄ±m! TaraftarlarÄ± sinirlendirdi...
SÃ¼per Lig'de oynanacak dev derbi Ã¶ncesi FenerbahÃ§eli Mathieu Valbuena, Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.
FransÄ±z futbolcu yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda 'Renklerimizle gurur duyuyoruz. Hadi ateÅŸleyelim' yazdÄ±.
Ancak Valbuena'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± tweette FenerbahÃ§e'nin logosunda tek yÄ±ldÄ±z Galatasaray'da ise 4 yÄ±ldÄ±z bulunuyordu.
Bu paylaÅŸÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekti.
34 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu hatasÄ±nÄ± fark ederek aynÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± dÃ¼zelterek paylaÅŸtÄ±.
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YazarÄ±mÄ±z UÄŸur Meleke,derbi Ã¶ncesini yorumladÄ±...
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