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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.11.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Valbuena'dan itiraf! Fenerbahçe...

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Valbuena'dan itiraf! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mathieu Valbuena, Karim Benzema'yla yaşadığı seks skandalının ardından bir daha milli takıma çağrılmama sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Spor Arena Dış Haberler | Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Oylmpiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, 3 yıldır Fransa Milli Takımı'na çağırılmamasını değerlendirdi.

Real Madrid forması giyen Karim Benzema ile 2015 yılında yaşadığı seks skandalının ardından milli formayı unutan Valbuena, yaşadıklarını hak etmediğini ve sürecin acı verici olduğunu söyledi.

2017 yılında Fenerbahçe'ye imza atarken milli takıma dönme konusunda umutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki orta saha, günler geçtikçe bu fikrinin imkansız olduğunu fark ettiğini anlattı.

Mathieu Valbuena'nın açıklamaları şu şekilde;

"Mağdur olan bendim ama cezalandırılan da ben oldu. Bunu hak ettiğimi sanmıyorum. Ben, Fransa için çok şey yapmış bir oyuncuyum. Didier Deschamps bu kararı, beni korumak için aldığını söyledi. Bu çok acı vericiydi. Lyon ve Fenerbahçe'de iyi performans sergileyerek milli takıma dönme umudum vardı ancak kısa sürede bunun imkansız bir düşünce olduğunu fark ettim. Mağdur olan taraf olmama rağmen milli takıma alınmamam çok acı vericiydi. Fransa, EURO 2016'yı kazansaydı mutlu olmazdım.

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupanın sahibi Fransa’yı tek golle deviren Portekiz oldu.

Valbuenadan itiraf Fenerbahçe...

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