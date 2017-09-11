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Valbuena'dan isyan! İşte o beğeni...

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, alınan kötü sonuçlar sonrası tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

Hürriyet Haber
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Sarı-lacivertlilerde yaşanan kötü sonuçlar Fenerbahçeli taraftarların sabrını taşırırken, hedefte kötü performans gösteren futbolcular var.

İlk 4 hafta sonunda takdir toplayan nadir isimlerden biri Mathieu Valbuena oldu.

Tüm yük onun üzerinde
Valbuena, Trabzonspor maçı sonrası kendisi hakkında hazırlanan bir görseli beğenerek takımdaki son durumu gözler önüne serdi.

Takımda sorumluluk alan tek ismin Valbuena olduğunu belirten 'belediye işçileri' caps'ini beğenen yıldız oyuncu, bu gönderiyle takım arkadaşlarına da üstü kapalı mesaj gönderdi. (Fotomaç)

Valbuenadan isyan İşte o beğeni...

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