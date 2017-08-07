Valbuena'dan flaş sözler! Takımda herkes...

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, takımdaki uyumun her geçen gün arttığını, özgüvenlerinin yüksek olduğunu ve lige hazır şekilde başlayacaklarını söyledi.
UYUM VE KONDİSYON ARTIYOR
Takım olarak en büyük kozlarının hırsları olduğunun altını çizen Valbuena, "Sturm Graz'ı eledik. Avusturya ekibi son derece hazır bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Bizden çok daha önce sezonu açlış ve ligleri de başlamıştı. Turu geçmemiz moralimizi arttırdı. Takımın kondisyon seviyesinin daha da yukarı çıkacağından eminim. Transferle yönetim ilgileniyor. Yeni takviyelerle de güçleneceğimizi düşünüyorum. Öncelikle geçiş sürecini kayıpsız atlatmalıyız" dedi.