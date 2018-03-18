Valbuena'dan flaş sözler! 'Kocaman...'

Son olarak dün geceki derbide de maça yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman ile aralarında olduğu iddia edilen sorunla ilişkili de değerlendirmelerde bulundu.



-Fenerbahçe'deki ilk 9 ayını nasıl değerlendiriyorsun?

Rakamlar bu dönemin nasıl geçtiğini gösteriyor. Tüm kulvarlarda 6 gol, 15 asist kaydetmişim. Şu da bir gerçek ki ocak ayından sonra oynama sürelerim azaldı.



-Türk basınına yansıdığına göre teknik direktör Aykut Kocaman ile aran biraz gerginmiş.

Bizler birer profesyoneliz, ilişkimiz profesyonelce bir ilişki. Kendisi geçen yaz beni takıma kazandırmak için uğraştı. Sonra bir anda performansım iyiyken yedek kalmaya başladım. Teknik adamın yaptığı tercihi anlamayabiliriz ancak buna saygı duymamız gerekir. Muhtemelen onun da kendine göre gerekçeleri vardır. Sadece küçük çaplı bir anlaşmazlık olduğunu hissediyorum.



-Hiç kış döneminde takımdan ayrılmayı düşündün mü?

Böyle bir şey hiç aklımdan geçmedi. Büyük bir kulüpte olduğum için şanslıyım. Ben Türkiye'ye özellikle de taraftarın coşkusu için geldim. Taraftarların müthiş bir coşkusu var. Bu tutku Marsilya'dan aşina olduğum bir tutku. Buradaysa bu, tüm ülke sathında geçerli. Havaalanında meşalelerle karşılandık. Tabii epey baskı da hissediyorsunuz.



-Fransa Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olabileceğine inanıyor musun?



Televizyonumun karşısında onların arkasında olacağım. Bu Dünya Kupası'nda epey ileri gidecek potansiyel var takımda. Ne var ki dürüst olmak gerekirse Almanya, Brezilya, İspanyadaha iyi takımlar gibi görünüyor.



-Kylian Mbappe'nin gösterdiği çıkış seni şaşırttı mı?

2016 Aralık'ta kimse kendisini tanımıyordu. Yıllardır ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Bu genç yaşında imza attığı işler gerçekten müthiş ancak yine de kendisinden mucize beklememek lazım. Müthiş bir yeteneğe sahip. Ama henüz bir şey kanıtlamış değil. Biraz zaman tanımak lazım.



-Karim Benzema ile sahada karşılaşırsan kendisiyle selamlaşır mısın?

Hiç şüphesiz eğer karşı karşıya gelirsek elini sıkarım.



KASET ŞANTAJININ PARÇASIYDI

Karim Benzema, içlerinde başka ünlü futbolcuların da olduğu bir grupla Fenerbahçeli futbolcuya o dönem şantaj yapmakla suçlanmıştı. Seks kasedi şantajıyla ilgili yargılanan Benzema bu işin bir parçası olduğunu kabul etmiş, Valbuena arkadaşının yaptıklarını 'Çok büyük hata' şeklinde değerlendirmişti. Benzema bu olayın ardından Fransa Milli Takımı'na alınmıyor.