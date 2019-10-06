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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Valbuena'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı!

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Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ve transfer itirafında bulundu.

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos takımında sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, Fransız L'Equipe gazetesine röportaj verdi.

Fenerbahçe günleri hakkında konuşan Fransız futbolcu, ''Fransa'da Karim Benzema ile yaşadığım şantaj olayından çok sıkılmıştım ve ülkemden uzaklaşmam gerekiyordu. Yargılanmadığım bir yere gitmeye ihtiyacım vardı ve tam o sırada Fenerbahçe'den teklif aldım. Bu iyi bir fırsattı. Ben de Türkiye'de sıfırdan başlamaya karar verdim.'' dedi.

''KASIM AYINDA ÇAĞIRDILAR''

Sezon başında Olympiakos'a gitmesini de değerlendiren Valbuena, ''Olympiakos beni uzun zamandır istiyordu. Henüz Kasım ayında beni aradılar ve gelir misin diye sordular. Ben ise açık kapı bıraktım ama Fenerbahçe ile sözleşmemin sonuna kadar gittim.'' sözlerini kullandı.

''BURASI BİR HARİKA!''

Yunanistan günleri için de konuşan Valbuena, ''Burası aynı Marsilya! Akdeniz kıyısında olmaktan ve yüksek hayat kalitesinden ötürü burada çok mutluyum. Olympiakos bana Marsilya'yı hatırlatıyor.'' şeklinde konuştu.

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Valbuenadan Fenerbahçe ve transfer itirafı

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