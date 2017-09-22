Valbuena'dan derbi yorumu: Umarım taraftarımız...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesi Sarı-Lacivertli takım oyuncularından Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Ekici:

“Taraftarlarımızla Birlikte Galibiyet Yaşamak İstiyorum”

Beşiktaş derbisi bizim için kolay olmayacak. İki takım da çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu kadrolara sahip. Zor bir mücadele bizi bekliyor ama eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Bizim bu derbideki en büyük avantajımız kendi evimizde muhteşem taraftarımızın önünde oynayacak olmamız. Alanya maçıyla takımın özgüveni de bir hayli yükseldi. Şimdi daha moralli ve daha uyumlu bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. Taraftarımızla maçın başından itibaren güzel bir atmosfer yakalayıp, iyi futbolla galip gelmek istiyoruz. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum, çok yetenekli ve kariyerli oyunculardan oluşan bir kadromuz var ve bu tür gerilim seviyesi yüksek maçları oynamayı iyi bilen isimlere sahibiz. Taraftarımızla hep birlikte galibiyet yaşamak istiyorum. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Gelsinler tribünleri tamamen doldursunlar ve maçın başından son anına kadar bizi coşkuyla desteklesinler. Bu derbiyi kazanıp galibiyeti taraftarımıza armağan etmek ve galibiyet coşkusunu onlarla doyasıya yaşamak istiyorum. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz.

Mathieu Valbuena:

“Umarım taraftarımız stadımızı tıklım tıklım doldurur”

Bu akşam sezonun ilk derbi karşılaşmasına çıkıyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın desteği de bizim için çok önemli. Umarım stadımızı tıklım tıklım doldururlar. Maç boyunca desteklerini arkamızda hissederiz. Onların desteği ile birlikte istediğimiz skorla sahadan ayrılmak istiyoruz.

Vincent Janssen:

“Taraftarımızın Desteği Maçı Kazanmamız İçin Çok Önemli”

Geçtiğimiz hafta aldığımız önemli ve güzel bir galibiyetten sonra özgüvenimizi daha üst noktalara taşıdık. Kendimize inanıyoruz iyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Bu karşılaşmaya hazırız, umarım taraftarlarımızda aynı bizler gibi hazırdır. Bu karşılaşmada taraftarımızın desteğini arkamıza almak bizim için çok önemli olacak. Saha içinde maçın sonuna kadar taraftarımız için savaşacağız. Umarım hep birlikte bu maça ne kadar hazır ve ne kadar bu maçı kazanmak konusunda istekli olduğumuzu gösterip istediğimiz skorla sahadan ayrılırız.