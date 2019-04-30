Valbuena'dan büyük fedakarlık! O madde değişti...
Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Mathieu Valbuena, "25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik uzar" maddesinden Trabzonspor maçı öncesi yapılan görüşme sonucu feragat etti.
Böylece, Fenerbahçe’nin bordo mavili takım ile oynadığı maçla birlikte 25. mücadelesine çıkan Fransız futbolcunun sözleşmesi uzamadı.
Trabzonspor maçı öncesi gerçekleşen görüşmede yönetim, sezon sonunda kadro planlaması yapacağını Fransız yıldıza iletirken, Valbuena da bu teklifi kabul etti.
Fransız oyuncu, bu anlaşmayla gelecek sezon 2.8 milyon euroluk alacağından da feragat etmiş oldu.
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