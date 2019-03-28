Valbuena ve Dirar tamam Mehmet Topal beklemede
Süper Lig'e verilen iki haftalık ara Fenerbahçe’ye yaradı...
Sakatlığı bulunan ve Ankaragücü maçına yetiştirilmeleri için büyük çaba harcanan Valbuena ve Dirar’ın takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Arka adalesinde zedelenme olan Valbuena’yla sol arka adalesinde sıkıntı olan Dirar’ın sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Mehmet Topal’ın da maça yetişmesi için sağlık heyeti çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertli takımda Ankaragücü mesaisi sürüyor...
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