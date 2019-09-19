Valbuena Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ilk karşılaşmalar oynandı. UEFA'nın resmi sitesinde haftanın en iyi 11'i de seçildi.
2-2 biten Olympiakos - Tottenham mücadelesinde bir gol atan ve iyi bir oyun ortaya koyan Mathieu Valbuena, haftanın 11'inde yer aldı.
Manchester City'nin 3-0'lık Shakhtar Donetsk galibiyetine bir golle katkı veren İlkay Gündoğan da listede yer aldı.
İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i...
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