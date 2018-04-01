Valbuena rövanşı
10. hafta Kadıköy’de oynanan maç 3-2 Fenerbahçe lehineyken Kocaman, Fransız oyuncusu Valbuena’yı oyundan çıkarmış, 3-3’lük skorun ardından Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, bu tercihi eleştirince iki hoca polemiğe girmişti.
FENERBAHÇE, ligin ilk devresinde kendi evinde Kayserispor karşısında 3-1 öndeyken skoru koruyamamış ve karşılaşma 3-3 sona ermişti. Karşılaşma 3-2 sürerken Kocaman’ın Valbuena’yı oyundan çıkarması, tartışmalara yol açmıştı. Maç sonunda da Aykut Kocaman ile Sumudica arasında Valbuena polemiği yaşanmıştı. Sumudica, “Eğer Valbuena çıkmasaydı, Fenerbahçe kazanırdı. Diğer hocanın hakkında kötü konuşmak istemiyorum, bu sadece benim fikrim. Diğer hocaların tamamına saygı duyuyorum” demişti.
KOCAMAN’DAN TEPKİ
Aykut Kocaman ise Sumudica’nın sözlerine tepki göstermiş, herkesin kendi takımına odaklanması gerektiğini belirterek, “Her teknik adam kendi işine bakmalı” demişti. Bu tartışmanın ardından bugün oynanacak karşılaşma Valbuena polemiğinin rövanşı olacak. Kocaman daha önce Vaslui’yi çalıştıran Sumudica’nın takımıyla kendi evinde 1-1 berabere kalmış deplasmanda ise 4-1 mağlup etmişti. Hem ilk devredeki açıklamaların, hem de bu maçın rövanşı olacak olan bu mücadele iki teknik adam için büyük önem taşıyor.
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