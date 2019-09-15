Valbuena ligde gollerine devam ediyor
Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'un sahasında Volos NFC ile oynadığı mücadeleye Mathieu Valbuena damga vurdu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynadı.
Fenerbahçe'den sezon sonuna ayrılan ve Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena çıktığı son maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Olympiakos, ligin 3. haftasında sahasında Volos'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Guilherme takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu golde asist yapan isim Mathieu Valbuena oldu. Yıldız futbolcu takımının 5-0 kazandığı mücadelede 83. dakikada penaltıdan bir de gol attı.
34 yaşındaki Fransız futbolcu böylece yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.
Valbuena'nın Fransa Ligue 1 günlerini hatırlıyoruz...
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