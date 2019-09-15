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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Valbuena ligde gollerine devam ediyor

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Valbuena ligde gollerine devam ediyor

Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'un sahasında Volos NFC ile oynadığı mücadeleye Mathieu Valbuena damga vurdu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynadı. 

Fenerbahçe'den sezon sonuna ayrılan ve Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena çıktığı son maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Olympiakos, ligin 3. haftasında sahasında Volos'u konuk etti. Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Guilherme takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu golde asist yapan isim Mathieu Valbuena oldu. Yıldız futbolcu takımının 5-0 kazandığı mücadelede 83. dakikada penaltıdan bir de gol attı.

34 yaşındaki Fransız futbolcu böylece yeni takımıyla ligde çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetti.

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