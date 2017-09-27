Valbuena ikinci baharını yaşıyor!

Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena fırtınası esiyor. Fransız yıldız ligde geride kalan 6 haftada istatistiklere damga vururken Sarı-Lacivertli takımın lokomotifi olduğunu adeta haykırdı. İstatistiklerde Mathieu Valbuena, geçen sezon O.Lyon'daki performansının da üzerine çıktığı da görüldü.

FENERBAHÇE'Yİ SÜRÜKLÜYOR!

Valbuena geride kalan 6 maçta 519 dakika ile Fenerbahçe'de en çok süre alan oyuncu oldu. Bu süre zarfında 3 gol ve 2 asiste imza atan Fransız yıldız 5 gole direkt etkide bulundu. Dolaylı olarak ise bu sayı artıyor.

ADAM GEÇMEDE ÇOK USTA

MAÇ başına 3.3 kilit pasa imza atarak bu alanda da takımdaki lidenliği kimseye bırakmadı. Valbunea maç başına Alper ve Mehmet Ekici'den sonra Fenerbahçe'nin en çok adam geçen 3. oyuncusu oldu.

LİGDE EN ÇOK FAUL ONA YAPILDI

Valbuena'nın istatistik kağıdındaki başarısı bu kadarla da kalmadı. Fransız futbolcu hem Fenerbahçe'nin hem de Süper Lig'in 4.2 oranı ile maç başına en çok faul yapılarak durdurulan oyuncusu oldu.

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Fenerbahçe'de 2. baharını yaşayan Mathieu Valbuena Fransa Milli Takımı'ndan davet bekliyor. Valbuena, daha önce, "Neden milli takıma çağrılmadığımı bilmiyorum" diyerek bu umudunu sürdürdüğün ortaya koymuştu.. (Takvim)