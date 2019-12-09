Valbuena davasında Karim Benzema'ya şok!
Fransa Yargıtay Mahkemesi, Karim Benzema'nın Mathieu Valbuena'ya yapılan 'sex tape' davasının düşürülmesi talebini reddetti.
Spor Arena Dış Haberler | Son yıllara damgasını vuran Mathieu Valbuena ile Karim Benzema arasındaki davada yeni karar çıktı.
Fransa Yargıtay Mahkemesi, Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema'nın Mathieu Valbuena'ya karşı açtığı şantaj ve suçlamalar davasını reddettiğini açıkladı.
Ayrıca Benzema, Karim Zenati ve Younes Houass'ın beraat ve polis soruşturmasının sona ermesi istekleri kabul edilmedi.
Bu kararla birlikte soruşturmanın devam edeceği ve Karim Benzema'nın yargılanabileceği belirtildi.
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