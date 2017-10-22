Valbuena: Bir puan çok kötü değil

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Mathieu Valbuena ve Nabi Dirar maç sonunda açıklamalarda bulundu. Valbuena kötü bir maç olduğunu ama 1 puanın kendileri açısından kötü olmadığını dile getirdi.

Fransız oyuncu, "Çekişmeli br karşılaşma oldu, tansiyonu yüksek bir maçtı. Çok fazla faulün oldu, maç çok fazla durduğu bir mücadeleydi. Çok iyi bir maç olmadı açıkçası. 1 puan çok fena bir puan değil bence. İyi bir takım ruhu gösterdik. Rakip kaleye istediğimiz kadar tehlikeli olamadık. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize zorluk çıkarablirirdik, 3 puan alabilirdik." diye konuştu.

DİRAR: KAZANMAYA BELMİŞTİK

Nabi Dirar ise şu ifadeleri kullandı:

Kötü başladığımız bir akşamdı, daha sonra dönmeyi bildik. Rakibimiz 8 puanın verdiği özgüvenle sahadaydı. Biz de 8 puanı düşürebilmek amacıyla geldik. Defansif anlamda önemli bir performans ortaya koyduk. En net denilebilecek pozisyonları üreten bizdik. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gol bulabilirdik, çok enerji sarf ettik , belki de enerjimiz bitti ve gereken reaksiyonu gösterecek fiziksel gücümüz yoktu son dakikalarda. İyiyim şuanda kendimi daha iyi hissediyorum. 2 gün önce karnımda bir ağrı vardı. Bu akşam ile alakası olmayan bir konu idi bu. Kendi performansımdan mutluyum.