Valbuena artık Kadıköy topçusu!
Aykut hoca, Alanyaspor önünde ilk onbirde başlattığı Valbuena’dan bu kez doğruları yapmasını ve topu alınca Giuliano’yla buluşturmasını istedi. O da denileni yaptı, basit oynadı; şova kaçmadı, sambacıya da golü attırdı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynattığı Mathieu Valbuena'yla maçtan önce özel bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Sarı- lacivertli hocanın, bildiğini okuduğu ve takım savunmasına katkı vermediği için birçok maçta kızağa çektiği Fransız yıldıza, "Verdiğim bu şansı iyi kullan ve doğru oyunu oyna" derken, paslarıyla da Giuliano'yu bulmasını istedi. Bu kez oyun planına sadık kalmaya çalışan Valbuena, zaman zaman hatalar yapsa da iyi iş çıkardı, ilk golde Giuliano'ya asist yaparak takdiri hak etti.
ARTIK KADIKÖY TOPÇUSU
Kocaman'ın, başkentte 1-1 biten Osmanlı maçından sonra "hamle topçusuna" dönüştürdüğü Valbuena'nın bundan sonra Kadıköy'deki maçlarda ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.(Fotomaç)
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