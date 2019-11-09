Vakkorama Takımı, 10 Kasım Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu
Vakkorama Sailing Team, Ulu Önder Atatürk adına Göcek'te düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası’nı kazandı. Cem Hakko dümenciliğindeki takım, 12 ülkeden 108 tekne arasından birinciliği elde ederek büyük bir gururla kupa kaldırdı.
17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı. Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde, Power FM’in sponsorluğunda Göcek ve Fethiye koylarında gerçekleştirilen organizasyon hafta boyunca devam etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışlar boyunca takımlar kıyasıya bir rekabetin içine girdi. 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin mücadele ettiği yarışların sonunda birincilik ödülü IRC 1 sınıfında yarışan Cem Hakko’nun kaptanlığındaki Vakkorama Sailing Team’in oldu. Organizasyonun sonunda önceki akşam düzenlenen törenle Vakkorama takımına kupası takdim edildi.
Kaptan Cem Hakko birinciliğin kendileri için anlamından bahsederek, “Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümünde bu ödülü Türkiye adına almak bizim için çok önemliydi. Ekibimizle güzel bir mücadele verdik. Yarışan tüm takımlara bu güzel mücadele için teşekkür ederiz” dedi.
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