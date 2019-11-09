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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Vakkorama Takımı, 10 Kasım Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu

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Vakkorama Takımı, 10 Kasım Atatürk Kupası'nın şampiyonu oldu

Vakkorama Sailing Team, Ulu Önder Atatürk adına Göcek'te düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası’nı kazandı. Cem Hakko dümenciliğindeki takım, 12 ülkeden 108 tekne arasından birinciliği elde ederek büyük bir gururla kupa kaldırdı.

17. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yarışları tamamlandı. Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde, Power FM’in sponsorluğunda Göcek ve Fethiye koylarında gerçekleştirilen organizasyon hafta boyunca devam etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışlar boyunca takımlar kıyasıya bir rekabetin içine girdi. 12 ülkeden 108 teknede 768 yelkencinin mücadele ettiği yarışların sonunda birincilik ödülü IRC 1 sınıfında yarışan Cem Hakko’nun kaptanlığındaki Vakkorama Sailing Team’in oldu. Organizasyonun sonunda önceki akşam düzenlenen törenle Vakkorama takımına kupası takdim edildi.

Kaptan Cem Hakko birinciliğin kendileri için anlamından bahsederek, “Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümünde bu ödülü Türkiye adına almak bizim için çok önemliydi. Ekibimizle güzel bir mücadele verdik. Yarışan tüm takımlara bu güzel mücadele için teşekkür ederiz” dedi.

Vakkorama Takımı, 10 Kasım Atatürk Kupasının şampiyonu oldu

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