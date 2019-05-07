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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
07.05.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

VakıfBank'tan Zhu Ting, Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda

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VakıfBank'tan Zhu Ting, Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda etti. 2016-2017 sezonundan bu yana VakıfBank'ta forma giyen Zhu Ting ise Çin Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatlar'ı için ''Çinli oyuncular olimpiyatlara ülkelerinde hazırlanacak'' kararı nedeniyle sarı-siyahlı formaya bir yıl ara veriyor.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan yabancı oyuncularından Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda etti. 2016-2017 sezonundan bu yana VakıfBank'ta forma giyen Zhu Ting ise Çin Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatlar'ı için aldığı ''Çinli oyuncular olimpiyatlara ülkelerinde hazırlanacak'' kararı nedeniyle sarı-siyahlı formaya bir yıl ara veriyor.

VakıfBank Spor Kulübü, resmi internet sitesinden dört oyuncu için ayrı ayrı 'teşekkür' mesajı yayınlandı. İşte açıklamalar:

Zhu Ting

VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda 2016-2017 sezonundan bu yana forma giyen Zhu Ting, 2020 Tokyo Olimpiyat hazırlıkları kapsamında Çin Olimpiyat Komitesi'nin kararı nedeniyle ailemize bir yıllığına veda ediyor.

Üç sezon boyunca takımımızda oynayan Zhu Ting, sarı-siyahlı formayla 125 maçta 2 bin 150 sayı yaptı. Kazanılan 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğumuzda kupaları kulübümüze taşıyan kahramanlardan oldu.

Hem Çin'deki hem Türkiye'deki yüzbinlerce Çinli taraftarla iki ülke arasında gönül köprüsü kuran Zhu Ting'e takımımıza ve voleybolumuza kattığı değerler için teşekkür ederiz. Tekrar buluşana dek kalplerimiz beraber atacak.

Lonneke Slöetjes

 2015-2016 sezonundan bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda görev yapan, çalışma azmi, bitmeyen hırsı, pozitif enerjisiyle ailemizin unutulmazları arasına giren Lonneke Slöetjes'e veda ediyoruz.

Dört sezon boyunca oynadığı 158 maçta sahaya yüreğini koyan ve 2 bin 311 sayı üreten Lonneke, 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Sultanlar Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğumuzda başarının mimarlarından oldu.

Lonneke'ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kelsey Robinson

VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızın başarılarında pay sahibi olan, karakteriyle, sahadaki özverisi, saha dışındaki duruşuyla sarı-siyahlı formanın hakkını veren Kelsey Robinson'a veda ediyoruz.

2017-2018 sezonundan bu yana sarı-siyahlı formayla salonlarda fırtınalar estiren Kelsey Robinson, çıktığı 92 maçta 730 sayıyla oynadı. 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğumuzda başarının mimarlarından oldu.

Müthiş performansı, asla vazgeçmeyen anlayışı, örnek sporcu disipliniyle kazandığımız şampiyonluklarda emeği olan Kelsey'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Chiara Di Iulio

Sezon arası ocak ayında VakıfBank Kadın Voleybol Takımımıza katılan ve kısa sürede kişiliği, özverisi ve gençlere örnek olan duruşuyla gönüllerde taht kuran Chiara Di Iulio'ya veda ediyoruz.

Sarı-siyahlı formayla dört ay boyunca 14 maça çıkan ve 51 sayı üreten Chiara Di Iulio, kazanılan Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğümüzde başarının mimarlarından oldu.

Chiara'ya emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Gizem Örge: maçtan sonra 5-6 kişi serum yedi
Gizem Örge: "maçtan sonra 5-6 kişi serum yedi"
VakıfBank şampiyon oldu!Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı, şampiyonluk mücadelesi verdi. Vakıfbank 3-0 kazandığı setler sonunda seride durumu 3-2'ye getirerek üst üste 2. kez şampiyon oldu.
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