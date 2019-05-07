VakıfBank'tan Zhu Ting, Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda
2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda etti. 2016-2017 sezonundan bu yana VakıfBank'ta forma giyen Zhu Ting ise Çin Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatlar'ı için ''Çinli oyuncular olimpiyatlara ülkelerinde hazırlanacak'' kararı nedeniyle sarı-siyahlı formaya bir yıl ara veriyor.
2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan yabancı oyuncularından Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson ve Chiara Di Iulio'ya veda etti. 2016-2017 sezonundan bu yana VakıfBank'ta forma giyen Zhu Ting ise Çin Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyatlar'ı için aldığı ''Çinli oyuncular olimpiyatlara ülkelerinde hazırlanacak'' kararı nedeniyle sarı-siyahlı formaya bir yıl ara veriyor.
VakıfBank Spor Kulübü, resmi internet sitesinden dört oyuncu için ayrı ayrı 'teşekkür' mesajı yayınlandı. İşte açıklamalar:
Zhu Ting
VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda 2016-2017 sezonundan bu yana forma giyen Zhu Ting, 2020 Tokyo Olimpiyat hazırlıkları kapsamında Çin Olimpiyat Komitesi'nin kararı nedeniyle ailemize bir yıllığına veda ediyor.
Üç sezon boyunca takımımızda oynayan Zhu Ting, sarı-siyahlı formayla 125 maçta 2 bin 150 sayı yaptı. Kazanılan 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğumuzda kupaları kulübümüze taşıyan kahramanlardan oldu.
Hem Çin'deki hem Türkiye'deki yüzbinlerce Çinli taraftarla iki ülke arasında gönül köprüsü kuran Zhu Ting'e takımımıza ve voleybolumuza kattığı değerler için teşekkür ederiz. Tekrar buluşana dek kalplerimiz beraber atacak.
Lonneke Slöetjes
2015-2016 sezonundan bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda görev yapan, çalışma azmi, bitmeyen hırsı, pozitif enerjisiyle ailemizin unutulmazları arasına giren Lonneke Slöetjes'e veda ediyoruz.
Dört sezon boyunca oynadığı 158 maçta sahaya yüreğini koyan ve 2 bin 311 sayı üreten Lonneke, 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Sultanlar Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğumuzda başarının mimarlarından oldu.
Lonneke'ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kelsey Robinson
VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızın başarılarında pay sahibi olan, karakteriyle, sahadaki özverisi, saha dışındaki duruşuyla sarı-siyahlı formanın hakkını veren Kelsey Robinson'a veda ediyoruz.
2017-2018 sezonundan bu yana sarı-siyahlı formayla salonlarda fırtınalar estiren Kelsey Robinson, çıktığı 92 maçta 730 sayıyla oynadı. 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğumuzda başarının mimarlarından oldu.
Müthiş performansı, asla vazgeçmeyen anlayışı, örnek sporcu disipliniyle kazandığımız şampiyonluklarda emeği olan Kelsey'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Chiara Di Iulio
Sezon arası ocak ayında VakıfBank Kadın Voleybol Takımımıza katılan ve kısa sürede kişiliği, özverisi ve gençlere örnek olan duruşuyla gönüllerde taht kuran Chiara Di Iulio'ya veda ediyoruz.
Sarı-siyahlı formayla dört ay boyunca 14 maça çıkan ve 51 sayı üreten Chiara Di Iulio, kazanılan Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğümüzde başarının mimarlarından oldu.
Chiara'ya emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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