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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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03.05.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

VakıfBank'ta hedef, 4. Şampiyonlar Ligi kupası!

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VakıfBank'ta hedef, 4. Şampiyonlar Ligi kupası!

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını dördüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Avrupa voleybolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasını 2011, 2013 ve 2017 yıllarında kazanan VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de dördüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Dörtlü Final'in ilk maçını, geride kalan yıl finalde mağlup ettiği İtalyan ekibi Imoco Volley'le yapacak VakıfBank, rakibini bir kez daha saf dışı bırakarak adını finale yazdırmak için ter dökecek.
Üst üste 6., toplamda ise 10. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupası barındırıyor.

AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI TÜRK EKİBİ

VakıfBank, voleybol kadınlarda Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.
Tarihinde, 3 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanan VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı unvanıyla tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarında başarısını tekrarladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı.
Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991 ve 1992'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

DÖRTLÜ FİNAL'E NAMAĞLUP YÜKSELDİ

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak Dörtlü Final'e çıktı.
Organizasyona 3. ön eleme turundan başlayan sarı-siyahlılar, Belarus'un Minchanka takımını her iki maçta da 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı.
Galatasaray, Dinamo Moskova (Rusya) ve Grot Budowlani (Polonya) takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer alan VakıfBank, bu etabı ise namağlup lider tamamlamayı bildi.

VakıfBank, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Volero Zürih'i hem deplasmanda hem de iç sahada 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

KADRO

İtalyan antrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 10. sezonunu geçiren VakıfBank'ın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Buket Gülübay, Ting Zhu, Kübra Akman Çalışkan, Kelsey Marie Robinson, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Melis Durul, Milena Rasic, Tuğba Şenoğlu ve Zehra Güneş.

- Avrupa başarıları

VakıfBank takımının Avrupa kupalarında elde ettiği dereceler şöyle:
YIL ORGANİZASYON DERECE
1991 CEV Kupası 3
1992 CEV Kupası 3
1998 Şampiyon Kulüpler Kupası 2
1999 Şampiyon Kulüpler Kupası 2
2004 Top Teams Kupası 1
2006 Şampiyonlar Ligi 4
2008 Challenge Kupası 1
2011 Şampiyonlar Ligi 1
2013 Şampiyonlar Ligi 1
2014 Şampiyonlar Ligi 2
2015 Şampiyonlar Ligi 3
2016 Şampiyonlar Ligi 2
2017 Şampiyonlar Ligi 1

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