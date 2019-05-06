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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
DHA
06.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

VakıfBank’ın yıldızları şampiyonluğu değerlendirdi

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VakıfBank’ın yıldızları şampiyonluğu değerlendirdi

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 11’inci şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın kaptan Melis Gürkaynak, Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu ve Ebrar Karakurt Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

GÜRKAYNAK: BAŞARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Çok büyük bir başarı yakaladıklarını ifade eden VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, "Zorlu olacağını biliyorduk. Giovanni Guidetti, rakibimizin Eczacıbaşı olduğunu söylediğinde; ’Çok uzun bir yolumuz var’ dedi. Geçen sezon da Eczacıbaşı’na karşı 5 maç oynamıştık. Kazanan taraf biz olduğumuz için tabii ki mutluyuz. Eczacıbaşı’nın da çok iyi bir kadrosu vardı ve iyi mücadele ettiler. Bu kadar uzun ve stresli bir sezondan sonra seriyi 5 maça uzatmak hem onlar, hem de bizim için kolay değildi. Başardığımız için mutluyum. Şampiyonluğu kazanmak bizim için ayrı bir keyif" dedi.

"HEDEF TÜM KUPALARI KAZANMAK"

Hedefin her zaman daha çok kupa olduğuna vurgu yapan Gürkaynak, "Her zaman hedef tüm kupaları kazanmak ve yarıştığımız bütün maçları almak. Dünya şampiyonluğu, Avrupa 3’üncülüğü ve şimdi de ligi şampiyon olarak bitirdik, sezonu 2 kupayla kapatmış olduk. Seneye tüm katıldığımız kupaları kazanmayı diliyorum. Sezonu kupayla kapatmak çok keyifli" şeklinde konuştu.

"BİZ DEĞERLERİ OLAN BİR KULÜBÜZ"

Başarılar için devamlılığı sağlamanın önemine dikkat çeken Gürkaynak, "Biz değerleri olan bir kulübüz. Buna inanıyorum. Yıllardır VakıfBank’ta oynuyorum. Hatta bir reklam filmimiz var; bir kere olursun şans derler, 2 kez olursun tesadüf derler." Biz bu sürdürülebilir başarıyı kazanabilmek için çok büyük emek sarf ediyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Sahaya yüreğini koyabilen oyunculardan oluşan bir takımız" açıklamasında bulundu.

ÖRGE: HER MAĞLUBİYETTEN SONRA DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKMAYI BAŞLARDIK

Sezon boyunca çok emek verdiklerini ve sonunda şampiyonluk yaşadıklarını belirten Gizem Örge ise, "Çok yorucu bir sezondu. Genç bir takımız ve aramıza genç isimler katıldı. Onların sisteme alışmaları ve takım ruhunun oluşması açısından zor bir sezondu. Birçok beklenmedik mağlubiyet aldık. Her mağlubiyetten sonra daha güçlü ayağa kalkmayı başardığımız için, bu uzun seride de aynı 4’üncü maçtaki mağlubiyetten sonra daha güçlü ayağa kalkabildiğimiz için kupayı aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KATILDIĞIMIZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Bir çok kupa kazandığını ama VakıfBank forması ile daha çok kupalar kazanmak istediğini dile getiren Örge, "Vakıfbank’taki 6’ncı sezonum ve 6 sezonda 4’üncü şampiyonluğu yaşadım. Burada oynarken Dünya’da 3, Avrupa’da ise 4 şampiyonluk kazandım. Katıldığımız her kulvarda şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Sezon başında Dünya Kupası’nda şampiyonluk hedefliyorduk ve ilk konsantrasyonumuz orasıydı. Sezona kupayla başlamak önemliydi. Bu seviyede en önemli kupa Dünya Kulüpler Şampiyonası. Onu kazandığımız ve 11’inci lig şampiyonluğunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Örge son olarak hedefleri için de, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her kupada favori olmak, final oynamak ve kupayı almak" dedi.

ŞENOĞLU: TAKIMIMLA VE TÜM STAFFLA GURUR DUYUYORUM

Genç smaçör Tuğba Şenoğlu da, zor bir final serisi oynadıklarını belirtirken, "Çok stresliydik. Seride 2-1 öndeyken çok sıkı çalışarak seriyi şampiyon olarak tamamladık. Sezonu evimize kupa getirerek bitirdik. VakıfBank birçok kez şampiyon oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında Dünya şampiyonu da olduk. Daha sonra Avrupa 3’üncüsü olduk. Şampiyonluk kupasını da 11’inci kez kazanmış bulunuyoruz. Takımımla ve tüm staffla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM KUPALARI KAZANALIM İSTİYORUM"

Gelecek sezonlarda tüm kupaları VakıfBank ile kaldırmak istediğini vurgulayan Şenoğlu, "Tüm kupaları kazanalım istiyorum. Bizim buna gücümüz var. VakıfBank’ta aile gibiyiz ve iç içe çalışıyoruz. Herkesin arası birbiriyle çok iyi. Teknik heyet, takım ve VakıfBank Spor Kulübü olarak her şeye sahibiz ve bu nedenle hedefimiz her zaman büyük olacak" dedi.

KARAKURT: ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI BİLİYORDUK ÇÜNKÜ HİÇ VAZGEÇMEDİK

VakıfBank’ın genç pasör çaprazı Ebrar Karakurt da, zor geçen bir sezonu kupa ile kapatmanın mutluğunu yaşadıklarını dile getirirken, "Bizim için zorlu bir süreçti. Seri 3-2 tamamlandı. Zaman zaman çok zorlandık. Sonunda şampiyon olacağımızı biliyorduk çünkü hiç vazgeçmedik. Final maçına çıkarken ki atmosfer çok güzeldi. O an şampiyon olacağımızı anlamıştık. Antrenörüme ve arkadaşlarıma bu güzel şampiyonluk için teşekkür ediyorum. Bu sezon geçen senelere göre daha genç bir kadroyduk. Bizim takımda örnek aldığımız sporcular voleybolu bıraktılar. Bu kadroyla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz maçlarda ve kupalarda asla vazgeçmeyerek kaybettik. Bu tutumu sahaya yansıttığımız için çok şanslıyız" açıklamasında bulundu.

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