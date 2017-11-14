VakıfBank'ın sersini Eczacıbaşı bozdu

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında VakıfBank'ı 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından Eczacıbaşı VitrA, 7. maçından da galibiyetle ayrılırken, VakıfBank ilk mağlubiyetini yaşadı.

Birinci sette iki takım da çok sayıda servis hatası yaptı. VakıfBank, etkili servis atarak teknik molayı 12-10 önde geçti. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ile köşelerden yaptığı smaç ataklarla sayılar bularak, skoru 23-23'te eşitledi. Ev sahibi takım, son bölümde yaptığı etkili savunmayla seti 25-23 üstün tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan VakıfBank teknik molaya 12-10 önde girdi. Boskovic ile üst üste skor üreten Eczacıbaşı VitrA, Büşra'nın attığı taktik servisler ile rakibinin oyun düzenini bozdu. Boskovic ile dört, Meliha ile de iki numaradan sayılar bulan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete Eczacıbaşı VitrA etkili başladı. Teknik molaya 12-6 önde giren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-9 maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L)

Vakıfbank: Naz, Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Gizem (L), (Robinson, Cansu, Melis, Zehra, Ayça, Tuğba)

Setler: 3-0 (25-23, 25-22, 25-9)

Süre: 82 dakika (28, 32, 22)