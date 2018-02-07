VakıfBank'ın rakibi Dinamo Moskova
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova ekibiyle karşılaşacak.
Sarı-siyahlı ekip, Dinamo Moskova'yı saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. Grubundaki ilk 3 maçını kazanan VakıfBank, rakibini yendiği takdirde üst üste 4. galibiyetine imza atacak. Dinamo Moskova ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında Moskova'da oynanan karşılaşmayı VakıfBank, 3-0 kazanmıştı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 15 maçını kazanan sarı-siyahlı ekip, Dinamo Moskova'yı bir kez daha mağlup ederse bu seriyi 16 karşılaşmaya çıkaracak.
Guidetti: "Çok dikkatli bir oyun sergilemek zorundayız"
Dinamo Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, deplasmandaki karşılaşmadan daha farklı bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu maç, Dinamo Moskova'nın bir üst tura çıkabilme umutlarını sürdürebilmesi için önemli. Rakibimiz, yeni aldığı oyuncu sayesinde artık hücum konusunda çok daha tehlikeli bir takım haline de geldi. Bizim için çok zor bir karşılaşma olacak. Çok dikkatli bir oyun sergilemek zorundayız." ifadelerini kullandı.
VakıfBank'ın kaptanı Gözde Kırdar, Rus ekibinin hücumda etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yeni transferleri sayesinde biraz daha güçlendiler. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü CEV Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Taktik ve teknik olarak çok iyi çalıştık. Taraftarlarımızın da bu önemli maçta bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz."
Sarı-siyahlı takımın tecrübeli oyuncularından Milena Rasic ise Dinamo Moskova'nın çok iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, "Bu karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacaklarından hiç şüphem yok. Bu karşılaşmanın hem onlar hem de bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu mücadeleye kesin olarak hazır olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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