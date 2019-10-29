VakıfBank'ın ilk yenilgisi Fenerbahçe'den
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 5’nci haftasında Fenerbahçe Opet namağlup rakibi Vakıfbank’ı 3-0’la geçti.
Bu sonucun ardından Vakıfbank ligde ikinci sıradaki yerini korurken, Fenerbahçe’de 4. sırada yer aldı.
Dört bine yakın bir taraftar gücünü arkasına alarak maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Opet Mhajlovıc, Vargas ve kaptan Eda Erdem Dündar’ın etkii oyunuyla seti 25-18 kazanarak skoru 1-0 yaptı. İkinci sete de hızlı başlayan sarı melekler, özellikle Kelsy ve Eda Erdem’in müthiş performansıyla bu seti de 25-20 kazanarak durumu 2-0’a taşıdılar. Son sette Mhajlovıc liderliğinde iyi bir oyun çıkaran Fenerbahçe bu seti de 25-22 kazanarak maçın skorunu ilan etti.
Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Mhajlovıc oldu. Maçta Mhajlovıc, Eda Erdem Dünden, Kelsey Robınson ve libero Aylin müthiş bir performans sergileyerek galibiyetin mimarları oldular.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Çevik
Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Toksoy Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır)
VakıfBank: Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak)
Setler: 25-18, 25-20, 25-22
Süre: 80 Dakika (25, 27, 28)
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