VakıfBank yeni yıldızlarını arıyor
Dünya ve Avrupa Şampiyonu voleybolcular yetiştiren VakıfBank altyapısı yıldız adaylarını seçmelere çağırıyor.
VakıfBank altyapı seçmeleri, 2007-2008-2009 doğumlu çocuklar için 11 Mayıs Cumartesi günü 14:00-16:00 saatleri arasında VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Dünyaca ünlü antrenör Giuseppe Bosetti ve eşi Franca Bardelli yönetimindeki tecrübeli antrenör kadrosu ile çalışan VakıfBank altyapısında oyuncular, tüm kulüp faaliyetlerinin tek çatıda toplandığı VakıfBank Spor Sarayı'nda A Takım'la birlikte çalışma ve tecrübelerinden faydalanma imkanı buluyor.
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