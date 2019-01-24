VakıfBank set vermedi
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 26-24, 25-19 ve 25-14 üstün tamamladı.
Bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini de 25 maça çıkardı.
VakıfBank, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan takımı Maritza Plovdiv'i 6 Şubat Çarşamba günü konuk edecek.
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