VakıfBank set vermedi
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrılırken VakıfBank, grupta 2'nci maçınıda kazandı. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında ise; 23 Ocak 2019, Çarşamba günü, deplasmanda Fransa'nın Beziers VB takımı ile karşılaşacak.
SALON: Kolodruma
HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)
MARITZA PLOVDIV: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S.Dimitrova, Shahpazova)
VAKIFBANK: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Ayça (L), Gizem (L) (Tuğba)
SETLER: 16-25, 16-25, 21-25
SÜRE: 70 dakika (23, 22, 25)
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